Xbox Game Pass, il prezzo non verrà aumentato da Microsoft, per il momento

Microsoft non ha intenzione di aumentare il prezzo di Xbox Game Pass, almeno per il momento, secondo quanto riferito da Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, in una recente intervista.



Parlando al sito australiano Stevivor, Phil Spencer ha confermato che Xbox Game Pass si trova in ottime condizioni dal punto di vista del business e non c'è la necessità di rivedere il sistema di costi e abbonamenti, riferendo comunque che queste sono le condizioni attuali, dunque "per il momento" tutto bene ma non si escludono eventuali rivalutazioni successive.



Spencer ha spiegato che il servizio si trova in un'ottima traiettoria, per quanto riguarda l'andamento del business, essendo raddoppiato di anno in anno come diffusione. Il capo di Xbox ha poi riferito di comprendere come molti possano pensare che il servizio sia offerto in perdita, visto il costo relativamente basso rispetto a quanto offre e che la cosa può far sospettare di un successivo incremento dei prezzi.



Tuttavia, non è questo il caso: allo stato attuale, Xbox Game Pass è studiato in modo da essere un servizio funzionale per gli utenti e anche per Microsoft, in grado di portare profitti e non costare in maniera eccessiva, rimanendo anzi particolarmente a buon mercato anche rispetto alla quantità di contenuti offerti. Per l'immediato futuro non ci sono dunque cambiamenti in vista per l'utenza, anche per quanto riguarda il prezzo, più avanti ovviamente potrebbero essere rivisti alcuni rapporti.