Lenovo, novità per PC al CES 2020 tra 5G e nuovi formati pieghevoli

Lenovo ha presentato diverse novità tecnologiche al CES 2020 per quanto riguarda l'ambito PC, che vanno dal supporto per il 5G all'introduzione di nuovi formati pieghevoli, con diversi prodotti innovativi previsti per quest'anno.



Per quanto riguarda la connettività di nuova generazione, Lenovo ha presentato al CES 2020 il primo PC 5G al mondo, estendendo per la prima volta il potenziale del 5G a tecnologie che non siano smartphone. Yoga 5G è un laptop 2-in-1 ultra-portatile ed è il primo PC al mondo basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Compute. Fornisce connettività 5G ad alta velocità, fino a 10 volte più rapida del 4G, attraverso service provider 5G, sia in mobilità che attraverso la connessione Wi-Fi di casa.



Lenovo ha inoltre annunciato il nuovo PC pieghevole ThinkPad X1 Fold. Il nuovo e particolare ThinkPad è realizzato con diverse leghe leggere e fibra di carbonio ed è ricoperto da una cover di pelle. X1 Fold è un PC notebook completo con display OLED pieghevole da 13,3 pollici e un peso inferiore a 1kg, che si adatta alle esigenze dell'utente passando senza soluzione di continuità tra diversi formati: da display compatto a completamente aperto.



Particolarmente incessante è anche il Lenovo ThinkBook Plus, un laptop dotato di un innovativo display e-ink integrato nel coperchio che consente di migliorare la produttività e la concentrazione. Il display può essere utilizzato per creare illustrazioni o prendere appunti con la Precision Pen e consente di ricevere le notifiche più importanti anche quando il coperchio è chiuso.



Infine, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è stato presentato come uno dei Chromebook più sottili e leggeri al mondo, con una durata della batteria fino a 10 ore. Il nuovo Chromebook ha uno stilo USI opzionale che consente di scrivere e disegnare in maniera intuitiva e un formato 2-in-1 detachable.