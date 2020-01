AMD al CES 2020 rilancia la guerra dei processori con Zen 3, RX 5600 XT e il possente Threadripper 3990X

Al CES 2020 di Las Vegas AMD ha rilanciato la guerra ai processori. Nonostante il dominio commerciale di Intel, il Team Red ha presentato gli Zen 3, RX 5600 XT, una proposta per i computer portatili e il possente Threadripper 3990X, una lineup completa, difficilmente battibile da una concorrenza un po' ingessata nei processi produttivi.





Nonostante non l'abbi presentato ufficialmente, AMD ha presentato al CES di Las Vegas la famiglia di processori Zen 3. Si tratta dell'evoluzione degli Zen 2, ma ne migliorano efficienza e processi produttivi, ancora a 7nm, a differenza di Intel ancora ancorata ai 14nm.



La grande novità è che AMD porterà la battaglia dei processori anche su notebook e dispositivi mobile, regno di Intel. Grazie al Ryzen 4000 AMD fornirà una serie di processori il 15% più veloci e dai consumi efficienti, fermi a 1W TDP. Il Ryzen 7 4800u (ruba anche la dominazione ad Intel) avrà 8 core, e una velocità di clock di 4.2GHz. Una velocità che lo farebbe essere sula carta il 90% più veloce della concorrenza.



Per quanto riguarda le schede grafiche AMD vuole portare sul mercato la soluzione definitiva per il gaming a 1080p: AMD Radeon RX 5600 XT. Con 6GB di GDDR6 e 36 unità computazionali, questa grafica va a posizionarsi contro la GTX 1660 Ti, anche come prezzo di 279 dollari.



Infine AMD ha presentato il Treadripper 3990X, un mostro da 64-core e 128-thread. Durante la demo avrebbe dimostrato di essere più veloce del 30% rispetto a un doppio Intel Xeon Platinum 8280s, una configurazione da $20,000. L'AMD Ryzen 3990X costerà "solo" 3990 dollari.