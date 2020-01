Alienware UFO, un PC in stile Nintendo Switch annunciato al CES 2020

Alienware UFO è un PC dotato di un fattore di forma del tutto simile a quello di Nintendo Switch, presentato dall'aziendadurante il CES 2020.



Il prototipo, equipaggiato con Windows 10 e un display touch screen da 8 pollici con risoluzione 1200p, vanta due controller laterali che si connettono attraverso strisce magnetiche e possono essere uniti utilizzando un supporto.



Al CES 2020 Alienware ha presentato UFO con una serie di giochi come Rocket League, F1 2019 e Mortal Kombat 11. Chi ha avuto modo di provare il dispositivo, tuttavia, ha parlato di ventole piuttosto rumorose.



Qui in calce possiamo vedere l'Alienware UFO in azione all'interno di vari video.