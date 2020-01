Xbox Series X, le immagini del retro sono false: AMD ammette l'errore

Il retro di Xbox Series X non è quello mostrato da AMD durante la conferenza al CES 2020: le immagini sono false e l'azienda lo ha ammesso.



A denunciare il fake è stata proprio Microsoft, che in una nota ha dichiarato: "Le immagini di Xbox Series X utilizzate durante la conferenza AMD al CES 2020 non sono state fornite da Microsoft e non rappresentano in maniera accurata il design o le feature della nuova console."



"Le immagini in questione sono state prese dal sito TurboSquid.com", che raccoglie render tridimensionali di vario genere, inclusi appunto mockup delle varie console.



Si tratta di un errore abbastanza clamoroso per AMD, considerando l'importanza della partnership con la casa di Redmond.