Xbox Series X, due porte HDMI e due USB-C sul retro della console

Xbox Series X includerà sul retro due porte HDMI e due USB-C, come rivelato dal video introduttivo della conferenza AMD al CES 2020, che si è appena conclusa.



Estremamente minimal anche nella zona posteriore, il design di Xbox Series X vede le porte disposte in una riga verticale. Oltre alle già citate HDMI e USB-C, troviamo l'uscita audio ottica e la porta ethernet, oltre ovviamente al connettore per l'alimentazione.



Quest'ultimo dettaglio sembra confermare l'adozione di un alimentatore interno anche per la nuova Xbox: una soluzione graditissima, specie considerando le dimensioni degli alimentatori esterni a cui Microsoft ci ha abituato per anni, prima dell'avvento di Xbox One S.