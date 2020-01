PS5, logo ufficiale e feature hardware annunciati al CES 2020

PS5 ha un logo ufficiale e una serie di feature hardware che Sony ha annunciato durante i primi minuti della conferenza al CES 2020, che si sta svolgendo proprio adesso.



Il logo di PS5 segue uno stile molto simile a quello adottato finora per PlayStation 4, forse ancora più essenziale nei tratti, ancora più moderno.



Per quanto riguarda invece le caratteristiche della console, non si tratta di specifiche precise quanto piuttosto di elementi che chiariscono quali saranno le prerogative della nuova piattaforma.



Nella lista troviamo dunque l'audio tridimensionale, il feedback aptico con trigger adattivi, un SSD velocissimo, il supporto hardware al ray tracing e un lettore Blu-Ray Ultra HD.