PS5 e Xbox Series X, SSD cambierà tutto: Digital Foundry spiega perché

PS5 e Xbox Series X monteranno un SSD di tipo NVMe che rivoluzionerà il modo di gestire i giochi, stando a quanto ipotizzato da Digital Foundry nell'approfondimento che trovate qui sopra.



Lungi dall'essere utilizzato unicamente come storage, infatti, è possibile che il disco a stato solido che troveremo su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox vada a supportare attivamente la GPU funzionando anche come RAM virtuale.



Questo tipo di soluzione, suggerita da Microsoft nel primo trailer di Xbox Scarlett, consentirà ovviamente di ottenere molto di più a parità di potenza, mettendo in conto anche una tecnologia come il variable rate shading.



Le sperimentazioni di AMD sul fronte delle schede video per workstation equipaggiate con un SSD NVMe a fornire memoria extra, di cui parla Richard Leadbetter nel video, hanno restituito risultati fenomenali.



Non vedremo ovviamente le stesse performance di una GPU da 7000 dollari sulle prossime console, ma il principio di funzionamento potrebbe essere lo stesso.