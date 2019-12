Resident Evil 2 incontra The Last of Us grazie a una mod, Naughty Dog contenta

Una nuova mod del remake di Resident Evil 2, realizzata da Darkness Valtier, consente di giocare l'intera avventura nei panni di Ellie, la protagonista di The Last of Us. Parliamo della Ellie del primo capitolo, non quella del seguito, ancora non disponibile.



Il lavoro svolto dai modder è così buono da aver impressionato anche Neil Druckmann, uno dei boss di Naughty Dog nonché game director dei The Last of Us, che l'ha avallata pubblicamente su Twitter.



La mod si limita in realtà a modificare il costume Elza Walker di Claire, ma ha una caratteristica che la rende davvero notevole: il supporto per le animazioni facciali, che manca in molte altre mod simili. Per il resto l'animazione dei capelli non è proprio eccezionale, mentre il volto della Ellie ragazza sul corpo di Claire fa una certa impressione.



Comunque, se vi piace l'idea di fondere i due giochi, scaricate la mod Ellie_The_Last_of_US_By_Darknessvaltier.



Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil 2 è disponibile per PC, Xbox One e PS4.



I'd never endorse something like this, but... that's pretty damn cool. https://t.co/Wk26sLeCRJ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 28, 2019