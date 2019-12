Ion Fury è il gioco indipendente dell’anno per i lettori di IndieDB

Ion Fury di Voidpoint e 3D Realms è il gioco indipendente dell'anno 2019 per i lettori di IndieDB. Ma andiamo con ordine: anche nel 2019 il sito IndieDB ha lasciato ai suoi lettori l'onere di selezionare i giochi indipendenti dell'anno, ossia la classica top 10 con il meglio di ciò che è uscito negli ultimi 365 giorni.



Come spesso accade, i gusti del pubblico si sono dimostrati leggermente diversi da quelli della critica e nella top 10 sono finiti giochi sconosciuti a moltissime altre classifiche simili, compresa la prima posizione, quell'Ion Fury amatissimo dai giocatori, ma snobbato dai giri dei grandi commentatori che se non gli passa un comunicato stampa qualcuno non sanno niente di ciò che accade sul mercato. Da notare che 3D Realms è in classifica con due giochi, visto che in settima posizione troviamo Wrath: Aeon of Ruin, titolo ancora in Accesso Anticipato.



Al secondo posto troviamo Noita di Nolla Games, altro titolo molto amato grazie alla sua particolarità di avere uno scenario completamente distruttibile, mentre in terza posizione troviamo lo snobbatissimo Daymare: 1998, titolo indipendente italiano di Invader Studios che qualcuno ha deciso di stroncare paragonandolo a produzioni multimiliardarie come Resident Evil 2.

Ion Fury Noita Daymare: 1998 Flashing Lights: Police - Fire - EMS Disco Elysium Levelhead Wrath: Aeon of Ruin Green Hell Descenders Totally Accurate Battle Simulator