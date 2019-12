Ring Fit Adventure, un analista si scusa: aveva previsto un flop

Ring Fit Adventure è riuscito nel difficile compito di rendere divertente il fitness, ma non tutti pensavano che il gioco sarebbe stato un successo, anzi alcuni analisti avevano previsto un flop.



Una delle voci più critiche è stata quella di Hideki Yasuda, analista presso l'ACE Research Institute, che prima dell'uscita di Ring Fit Adventure aveva parlato di un probabile fallimento, in particolare sul lungo periodo.



Ebbene, le cose sono andate diversamente e Yasuda ha voluto porgere le proprie scuse per la previsione errata, parlando di un giudizio formulato in maniera troppo prematura.



Ring Fit Adventure ha superato da poco le 440.000 copie vendute nel solo mercato giapponese.