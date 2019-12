TIM, offerte di fine anno: minuti e 50GB da 5,99 euro al mese

Questi sono gli ultimi giorni del 2019, e molti clienti non sanno a quale operatore storico italiano rivolgersi in tempo per il 2020. Vediamo dunque una nuova serie di offerte di fine anno, oggi dedicate all'operatore TIM; nella giornata di ieri, lo ricordiamo, ci siamo occupati anche delle offerte di fine anno di Vodafone.

Le offerte di fine 2019 proposte da TIM permetteranno di ottenere contenuti particolarmente interessanti, anche minuti illimitati e 50 GIGA di internet a partire da 5,99 euro al mese; ma le condizioni variano pacchetto di abbonamento per pacchetto, con limitazioni anche evidenti. Partiamo proprio da TIM Mercury 50GB, che offre minuti e 50GB a 7 euro al mese, per coloro che provengono da iliad, FastWeb e operatori virtuali, con l'esclusione di Kena Mobile, Ho Mobile e LycaMobile.

TIM 7 Extra GO New propone poi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e poi ancora 30GB di internet al prezzo di 7 euro al mese (qui è possibile provenire da FastWeb e operatori virtuali, esclusi Kena Mobile, Ho Mobile e LycaMobile). Ancora, TIM Steel S 50GB offre minuti, SMS e 50 GIGA di internet mensili al prezzo di 7,99 euro al mese, con le identiche condizioni elencate in precedenza. TIM Supreme New permette di accedere a minuti illimitati verso tutti e a 50 GIGA di internet da 5,99 euro, provenendo da iliad, FastWeb e dai soliti operatori virtuali.