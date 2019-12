Dragon Ball Super: il piano di Merus contro Moro, nel capitolo 55 del manga

Il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super ha svelato il piano di Merus nei confronti di Moro, il divoratore di pianeti. Se non sapete di cosa stiamo parlando, è probabile che non abbiate letto l'ultimo appuntamento con l'opera di Akira Toriyama e Toyotaro. Non ci sono problemi: potete farlo ora, direttamente e gratuitamente su MangaPlus. Oppure proseguite nella lettura di questo articolo, e vi spiegheremo tutto noi. Ma attenzione ad anticipazioni e spoiler.

Merus aveva un piano ben preciso da attuare contro Moro, il nuovo super cattivo di Dragon Ball Super. Lo ha svelato il capitolo 55 del manga: la prima fase di questo piano consisteva chiaramente nell'allenare il più promettente dei guerrieri schierati dalla parte del bene, cioè Son Goku; l'allenamento avrebbe dovuto permettergli di padroneggiare finalmente l'Ultra Istinto. La seconda parte del piano prevedeva poi lo scontro tra Merus e Moro stessi... ed è qui che sono entranti in scena gli angeli, tramite il portavoce Whis.

Agli angeli, in Dragon Ball Super, non è permesso interferire con le azioni dei mortali: Merus avrebbe potuto apprendere di più sul mondo terreno, ma niente di più. Allenare Goku è già stato un rischio, mentre combattere direttamente con Moro avrebbe rappresentato una vera e propria violazione delle regole angeliche, cui tutti devono sottostare, Gran Sacerdote compreso. Merus ha dunque fatto ritorno a casa, assieme a Whis, attuando solo la prima parte del suo piano contro Moro: l'allenamento di Goku.