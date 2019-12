Dragon Ball Super: Moro può diventare ancora più forte?

Il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super è ora disponibile per la lettura, in formato cartaceo in Giappone e anche in digitale online, presso il sito web MangaPlus (legalmente). Tra le tante rivelazioni del nuovo capitolo, che chiaramente non tratteremo in questo primo paragrafo, arriva anche una riflessione degna di nota: Moro, il Divoratore di Pianeti, potrebbe diventare più forte. Scopriamo perché.

Qui iniziano spoiler e anticipazioni, quindi se non avete ancora letto il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super, o più in generale l'arco narrativo dei Galactic Patrol, interrompete qui la lettura. Ora, Vegeta e Goku si stanno allenando per raggiungere nuovi livelli di potenza e sconfiggere finalmente, una volta per tutte, Moro il Divoratore di Pianeti, che sembra imbattibile. Anche quest'ultimo, però, potrebbe diventare più forte. In un certo stesso l'ha confermato lui stesso, dicendo che dovrà a sua volta potenziarsi prima del nuovo scontro con i Saiyan.

"Diventare più forte" e "allenarsi" per Moro sembra significare, sostanzialmente, divorare l'energia vitale di nuovi pianeti: si chiama il Divoratore di Pianeti per un motivo, del resto. Una volta completato l'allenamento con Merus (Goku), e l'allenamento su Yardrat (Vegeta), riusciranno i due Saiyan a salvare l'universo? E Moro può trasformarsi ancora, accumulando maggiore potere?