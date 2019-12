Dragon Ball Super: Vegeta mostra il suo potere nel capitolo 55 del manga

Il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super è ora disponibile per la lettura, in formato cartaceo in Giappone e online anche nel resto del mondo. Prosegue dunque l'arco narrativo di Moro e dei Galactic Patrol, e in particolare Vegeta ha mostrato tutto il suo potere. Non leggete oltre, se temete eventuali spoiler o anticipazioni.

Nel capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super, dunque, Vegeta mostra tutto il suo potere, frutto del duro allenamento sul pianeta di Yardrat. Allenamento che non si è ancora concluso, a dire il vero, ma il pianeta è stato attaccato dagli scagnozzi di Moro, e dunque il principe dei Saiyan ha dovuto proteggerlo. In questa occasione lui stesso si è stupito dell'incredibile equilibrio raggiunto dal suo Ki, una potenza completamente inedita e inaspettata.

A detta degli Yardratiani, Vegeta potrebbe diventare ancora più forte, e approfondire molto di più le tecniche della loro razza rispetto a quanto fatto da Goku, superficialmente, in passato. Ma basterà tutto questo a fermare Moro una volta per tutte? Per leggere il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super potete fare riferimento al campo Fonte di questo articolo.