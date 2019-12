SUPERHOT gratis su Epic Games Store ancora per qualche ora

SUPERHOT può essere scaricato gratis da Epic Games Store: si tratta del gioco gratuito di ieri, 21 dicembre, ma il download a costo zero sarà possibile fino alle 17.00, dopodiché arriverà un nuovo titolo.



Pubblicato nel 2016 su PC, per poi approdare anche su console, SUPERHOT è senza dubbio uno degli sparatutto più originali degli ultimi anni, caratterizzato da un gameplay "temporale" che consente di procedere nell'azione sequenza dopo sequenza, fra manovre d'attacco e e schivate.



Per scaricare gratis SUPERHOT da Epic Games Store, cliccate qui.



SUPERHOT è lo sparatutto in prima persona che cancella il confine tra cauta strategia e massacro sfrenato, nel quale il tempo si muove solo quando ti muovi tu. Niente barre di salute rigeneranti. Niente munizioni piazzate dove serve. Ci sei solo tu, in inferiorità numerica, che afferri le armi cadute ai nemici per sparare, tagliare e muoverti attraverso un uragano di proiettili in slow motion.



Con la sua originale grafica stilizzata, SUPERHOT porta finalmente una ventata di aria fresca nel genere degli sparatutto in prima persona. Il linguaggio visivo minimalista e raffinato di SUPERHOT ti permette di concentrarti su ciò che è davvero importante: la fluidità del gameplay e la bellezza cinematografica dei combattimenti.