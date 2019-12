One Piece, un famoso frutto del diavolo torna in azione nel manga

La pubblicazione di nuovi capitoli del manga di One Piece continua a ritmo serrato, nonostante qualche rallentamento dovuto alle pause del mangaka Eiichiro Oda. Di recente, tra l'altro, l'autore è tornato a mostrare, nell'arco narrativo di Wano, un frutto del diavolo famoso di cui forse i suoi lettori si ricorderanno. Ma non leggete oltre, se temete eventuali spoiler o anticipazioni.

Il frutto del diavolo in questione è il Mimo Mimo (Clone Clone in inglese) e permette, nel mondo di One Piece, di assumere l'aspetto di altre persone. Nell'opera di Eiichiro Oda finora il lettore ha incontrato solo Bentham in possesso del frutto del diavolo in questione, prima ad Alabasta e poi ad Impel Down. Ora sappiamo che in passato lo possedeva anche un altro personaggio, una vecchia non meglio identificata che, entrata in contatto con Orochi, lo convincerà a conquistare con la forza e con sotterfugi il potere a Wano.

Non è ancora chiaro come, nei quarant'anni successivi, il frutto del diavolo Mimo Mimo sia passato dalla vecchia a Bentham, o se la prima sia morta o meno di morte naturale. Probabilmente questi aspetti della faccenda, come anche il modo in cui Orochi ha conquistato il potere, verranno mostrati più avanti nel manga di One Piece. Intanto i fan non possono di certo lamentarsi: negli ultimi capitoli hanno rivisto Barbabianca, Ace, persino Gol D. Roger.