One Piece: World Seeker: il DLC The Unfinished Map è in arrivo, ecco un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del terzo DLC di One Piece: World Seeker, intitolato The Unfinished Map.



Nel contenuto aggiuntivo, parte del Season Pass oppure acquistabile separatamente, i giocatori vestiranno i panni di Trafalgar Law e aiuteranno Roule nel suo viaggio per mappare Skypiea e compiere il sogno di suo padre.



Nel pacchetto sarà presente anche Karoo, un uccello che Luffy può usare per volare attraverso Prison Island. La pubblicazione del DLC The Unfinished Map di One Piece: World Seeker è prevista per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Sulla strada per Skypiea alla ricerca di alcune pietre Dyna, Trafalgar Law raccoglie una "mappa incompleta" che mostra accuratamente la geografia dell'isola.



Questa mappa infatti appartiene a un ragazzo di nome Roule e gli è stata data da suo padre, deceduto poi durante la guerra. Insieme, decidono di dirigersi verso Skypiea. Il loro viaggio li porterà direttamente verso la prigione di Sky.