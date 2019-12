Epic Games Store, un buono da 10€ su ogni acquisto idoneo

Sono iniziate le offerte di Natale sull'Epic Games Store, che tra le varie iniziative regala un Buono Epic da 10€ su ogni acquisto idoneo, ossia sui titoli selezionati, per una spesa di almeno 14,99€.



Come spiega il regolamento, il Buono Epic da 10 € sarà applicato automaticamente durante il pagamento. Attenzione: se fai il tuo primo acquisto o prendi il tuo primo gioco gratis durante la promozione prima di cliccare sul bottone, otterrai automaticamente il tuo primo Buono Epic da 10 €. I buoni scadranno il 1° maggio 2020 alle 8.59 CEST.



Da notare che il buono non va utilizzato immediatamente. Per ottenere un buono bisogna accedere con il proprio account a questa pagina e riscattarlo.



Usa il buono Epic di 10 € per acquistare un gioco idoneo a partire da 14,99 € nel negozio (durante il periodo promozionale) e riceverai un altro buono Epic del valore di 10 €. Nota: I buoni scadono alle ore 8:59 CEST del 1° maggio 2020.