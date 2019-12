Epic Games Store, 12 giorni di giochi gratis, l'iniziativa parte con Into the Breach

Partita l'iniziativa 12 giorni di giochi gratis sull'Epic Games Store, che da oggi 19 dicembre 2019 regalerà un gioco al giorno fino al 1° gennaio 2020. S Si comincia alla grande con Into the Breach, un capolavoro indie che valeva la pena comprare con soldi veri, figurarsi averlo gratuitamente.



Il secondo gioco gratuito non è stato ancora annunciato. Per sapere quale sia non resta che tornare domani sulle pagine dell'Epic Games Store dopo le 17:00. Epic Games ci tiene a far sapere che i giochi sono riscattabili anche via telefono utilizzando un browser.



Quella dei giochi gratuiti non è l'unica iniziativa di Epic Games Store per il Natale 2019. In un'altra notizia vi abbiamo segnalato la possibilità di riscattare un buono da 10€ da spendere su tutti i titoli idonei.



Into the Breach gratis sull'Epic Games Store.