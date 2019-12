Xbox Games With Gold gennaio 2020, ecco i giochi gratis per gli abbonati

Puntuale come Babbo Natale, Microsoft ha annunciato i quattro giochi gratis della serie Games with Gold previsti a gennaio 2020 per gli abbonati a Xbox Live Gold. Come sempre due sono per Xbox One e due per Xbox 360, ma giocabili in retrocompatibilità su Xbox One.



Il primo è Styx: Shards of Darkness per Xbox One, un bel gioco stealth con meccaniche classiche ma ben realizzate, il secondo è Batman The Telltale Series, un'avventura narrativa divisa in cinque capitoli con licenza ufficiale del personaggio DC. Su Xbox 360 abbiamo invece il picchiaduro Tekken 6 e il simpatico action LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica.



Vediamo dunque il riepilogo generale dei Games with Gold di gennaio 2020 con il calendario delle uscite:

Styx: Shards of Darkness - Xbox One, 1-31 gennaio 2020

Batman The Telltale Series - Xbox One, 16 gennaio - 15 febbraio 2020

Tekken 6 - Xbox One e Xbox 360, 1-15 gennaio 2020

LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica, 16-31 gennaio 2020