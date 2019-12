GameStop Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento: offerte di oggi 22 dicembre 2019

Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento di GameStop, rinnova anche oggi, 22 dicembre 2019, le proprie offerte mettendo a sconto giochi, abbonamenti e accessori per PS4.



In questo caso è possibile acquistare Days Gone, l'action survival di Bend Studio realizzato in esclusiva per PlayStation 4, a 29,98 euro; oppure portarsi a casa un abbonamento annuale a PlayStation Plus per 44,98 euro.



Sul fronte degli accessori abbiamo l'Headset Gold Wireless per la console Sony a 59,98 euro e il controller DualShock 4 in bundle con Fortnite a 39,98 euro.



GameStop Jingle Nerd, offerte del 22 dicembre 2019