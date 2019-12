PlayStation Plus, il riepilogo dei giochi regalati nel 2019 per augurarvi un buon 2020

Per augurare a tutti un buon 2020, Sony ha pubblicato un video che fa il riepilogo dei giochi regalati agli abbonati PlayStation Plus nel 2019. Si tratta di un filmato di poco più di trenta secondi che elenca alcuni dei titoli più rilevanti dati negli scorsi dodici mesi.



"Ne abbiamo passate davvero tante quest'anno! Adesso non vediamo l'ora di iniziare nuove avventure, sempre in compagnia di PlayStation Plus!" è il messaggio di accompagnamento del video che evidentemente spera manteniate l'abbonamento anche l'anno prossimo. Tra i giochi mostrati spiccano Batman: Arkham Knight, Hitman, Sonic Mania, For Honor, Conan Exiles, Nioh, The Last of Us Remastered, Sniper Elite 4, Titanfall 2 e tanti altri ancora.



E voi, siete rimasti soddisfatti del 2019 di PlayStation Plus? O vi aspettavate qualcosa di diverso? Chissà cosa ci riserverà il servizio per l'anno prossimo, ma soprattutto per l'arrivo di PS5.