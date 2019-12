Minecraft: Dungeons, un diario di sviluppo dedicato al gameplay

Vediamo questo nuovo videodiario di sviluppo di Minecraft: Dungeons dedicato all'aspetto principale del gioco: il gameplay. Guardando il video scoprirete come gli sviluppatori di Mojang hanno provato a rendere il gioco sorprendente e gratificante per il giocatore sulla lunga distanza, pur aprendolo a diversi stili di gioco.



Minecraft: Dungeons è uno spin-off di Minecraft che scimmiotta i dungeon crawler alla Diablo come può. In sviluppo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, arriverà sul mercato ad aprile 2020, in data ancora da destinarsi.



La storia di Minecraft: Dungeons inizia quando un Illager si imbatte per caso in un oggetto misterioso, dotato di strabilianti, quanto inquietanti poteri. Da un momento all'altro la creatura diventa onnipotente e decide di sfruttare le sue nuove capacità per mettere in atto un piano malvagio.