Cyberpunk 2077 con l'engine di The Witcher 3 non sarebbe stato possibile, spiega CD Projekt

CD Projekt RED, nella persona del producer Richard Borzimowski, ha dichiarato che realizzare il mondo di gioco di Cyberpunk 2077 non sarebbe stato possibile utilizzando l'engine di The Witcher 3.



"Non saremmo stati in grado di sviluppare Cyberpunk sullo stesso identico motore di The Witcher", ha osservato lo sviluppatore polacco parlando a MCV UK. "I vantaggi del nuovo motore ci permettono di sviluppare Cyberpunk 2077 dalla prospettiva in prima persona, con tutta la verticalità degli edifici e dei grattacieli".



Borzymowski ha poi accennato all'illuminazione globale e in particolare a come essa possa avere un impatto sull'aspetto del gioco secondo vari criteri. "In questo caso quando creiamo qualcosa, ad esempio la città, bisogna avere due versioni. Quella diurna e quella notturna".



"Sarebbe possibile semplicemente sviluppare la geometria per gli edifici e aggiungere le luci al neon, ma il risultato non sarebbe lo stesso rispetto alla scelta di implementare un'illuminazione globale. Durante lo sviluppo abbiamo sempre voluto assicurarci di offrire un grande impatto visivo".



La data d'uscita di Cyberpunk 2077 rimane confermata per il 16 aprile 2020.