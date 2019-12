Vodafone risponde all'AGCOM: da gennaio 2020 tornano le ricariche standard, i dettagli

Nelle scorse ore, come vi abbiamo prontamente riportato, l'AGCOM ha diffidato alcuni operatori storici della telefonia mobile italiana, nello specifico Vodafone Italia, TIM e Wind Tre; tutto ciò per quanto riguarda la questione delle "ricariche speciali". Vodafone ha appena risposto, e pare sia pronta a tornare sui propri passi.

Vodafone Italia ha confermato che a partire da gennaio 2020 torneranno le ricariche standard da 5 e 10 euro, le stesse che erano state rimosse dal mercato lo scorso settembre 2019. Le nuove ricariche speciali offrono infatti un quantitativo di credito telefonico inferiore al prezzo richiesto, giustificando la differenza con l'attivazione di alcuni servizi obbligatori, come ad esempio quello dei minuti o dei GIGA illimitati. Tutto ciò non sarebbe legale, secondo l'AGCOM: da qui la diffida.

Vodafone è dunque il primo operatore che risponde all'AGCOM, e lo fa con questo messaggio: "a partire da Gennaio 2020 Vodafone reintrodurrà i tagli di ricarica da 5 euro e da 10 euro con solo traffico telefonico presso i tabaccai, bar, edicole e ricevitorie". Come si comporteranno ora Wind Tre e TIM? Vi faremo sapere.