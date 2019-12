Vodafone Happy Xmas, buoni Mondadori con l'ultimo premio di oggi 20 dicembre 2019

Vodafone Happy Xmas si conclude ufficialmente con l'ultimo appuntamento della giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, neanche a farlo apposta anche un Happy Friday dell'operatore storico italiano. Vediamo dunque l'ultimo regalo previsto per le festività del Natale 2019.

Vodafone Happy Xmas propone oggi due buoni per la Mondadori: il primo pari a 15 euro e valido sui libri del Gruppo Mondadori, il secondo da 10 euro e valido su tutti gli altri prodotti. Buoni fino ad un massimo di 25 euro quindi, a fronte di una spesa minima di almeno 30 euro. Fanno parte del primo gruppo i titoli degli editori Electa, Rizzoli, Mondadori, Einaudi, Piemme, Sperling, Oscar Mondadori, Pickwick, Geronimo Stilton, Battello a vapore, BUR e Rizzoli Lizard.

Richiedere l'ultimo premio di Vodafone Happy Xmas è facilissimo, basterà come sempre accedere all'apposita voce nell'App MyVodafone; i buoni potranno poi essere utilizzati entro il 6 gennaio 2020 nei Mondadori Store aderenti, mostrando in cassa l'SMS ricevuto.