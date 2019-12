Pokémon GO: Lugia e Ho-Oh tornano in un weekend di Raid Speciali, i dettagli

Da un po' di tempo Lugia e Ho-Oh sembrano spariti da Pokémon GO: lo sanno i giocatori, ma lo sa bene anche Niantic Labs. E per questo motivo i due Pokémon Leggendari della Seconda Generazione torneranno disponibili molto presto, in un nuovo weekend di raid speciali.

Il nuovo weekend di Raid Speciali di Pokémon GO si terrà questo fine settimana, precisamente nei giorni di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, per l'intera giornata. In questo periodo di tempo, tutti i Raid Leggendari di Livello Cinque del gioco di Niantic Labs ospiteranno Lugia e Ho-Oh, in modo che i giocatori che a loro tempo non li hanno catturati potranno ora farlo. Anche in versione shiny o cromatica, volendo.

Questa è l'ultima occasione del 2019 per catturare Lugia e Ho-Oh su Pokémon GO, poi bisognerà aspettare presumibilmente la primavera del 2020. Normalmente, lo ricordiamo, i Raid di Livello Cinque ospitano Virizion, un leggendario della Quinta Generazione di Unima, che nel fine settimana si farà da parte momentaneamente.