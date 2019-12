Pokémon GO: Virizion è ora disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque

Buona notizia per i giocatori del titolo mobile di Niantic Labs: da oggi Pokémon GO possiede un nuovo Pokémon Leggendario con cui arricchire la propria collezione. Si tratta di Virizion, membro del trio della Quinta Generazione di Unima.

Nel momento in cui scriviamo ed esattamente a partire da oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, Virizion è disponibile nei Raid di Livello Cinque di Pokémon GO: ogni giorno i giocatori avranno la possibilità di sfidarlo grazie al biglietto raid gratuito di Niantic Labs. La difficoltà è quella massima e normalmente prevista per i Leggendari, dunque non pensate neanche lontanamente di sconfiggerlo in meno di cinque persone. Virizion permette di completare il trio della Regione di Unima, assieme ai recenti Cobalion e Terrakion.

L'arrivo di Virizion nei Raid di Pokémon GO è solo una delle tante novità previste per questo dicembre 2019 all'insegna del titolo mobile di Niantic Labs. Sappiamo infatti che molti altri eventi attendono i giocatori nelle prossime settimane e fino alla fine del 2019: vi terremo aggiornati di volta in volta. Intanto eccovi un'utile immagine realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia.