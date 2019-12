Pokémon GO: Terrakion nei Raid Leggendari, ultimo giorno disponibile

Dopo circa un mese di presenza nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO, è il momento di salutare il più recente leggendario rilasciato dagli sviluppatori di Niantic Labs. Terrakion sparirà dai Raid nel giro di meno di ventiquattro ore.

Sono queste le ultime ore per catturare Terrakion nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO: oggi martedì 17 dicembre 2019 è infatti l'ultimo giorno in cui resterà disponibile nelle Palestre Pokémon. Se non l'avete ancora sfidato, affrontato, battuto, registrato nel PokéDex e infine aggiunto alla vostra collezione, beh... cosa state aspettando? Le lancette dell'orologio si spostano implacabili: contattate i vostri amici (dovete essere almeno in cinque) e partite all'attacco.

Dopo Cobalion e Terrakion, naturalmente il nuovo leggendario che raggiungerà Pokémon GO sarà Virizion, a chiudere così il trio della Quinta Generazione di Unima. Vi forniremo maggiori dettagli non appena possibile; ricordate inoltre che Niantic Labs ha già comunicato tutti gli eventi di dicembre 2019 di Pokémon GO.