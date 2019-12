Instagram contro la disinformazione e le fake news: ecco una nuova funzione

Bufale, fake news, disinformazione: inutile nascondere la testa sotto la sabbia, sono alcuni dei grandi problemi del mondo contemporaneo. Soprattutto in Italia, dove pare che l'analfabetismo funzionale abbia raggiunto livelli allarmanti. Anche per arginare questa pericolosa avanzata, Instagram ha pensato ad una nuova funzionalità, in arrivo prossimamente all'interno del social network.

Questa nuova funzione di Instagram entrerà in azione tramite l'algoritmo del social network, dunque dovrebbe debuttare nel prossimo futuro contemporaneamente su dispositivi android e iOS tramite un piccolo aggiornamento lato server, ma da questo punto di vista attendiamo maggiori dettagli. La funzione sfrutterà l'IA per valutare la veridicità e l'attendibilità dei contenuti pubblicati dagli utenti: quelli falsi o parzialmente falsi verranno rimossi dalle pagine Esplora e dagli hashtag, in modo che si diffondano il meno possibile.

E qui entrerà in gioco anche il "collegamento" tra Facebook e Instagram: un contenuto segnalato come falso sul primo comporterà una specifica etichetta una volta giunto sul secondo, con tanto di collegamenti ad articoli e fonti credibili. Anche il feedback dell'utenza, infatti, tornerà particolarmente utile agli sviluppatori. Ciò dovrebbe arginare almeno in parte l'avanzata delle fake news.