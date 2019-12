Nintendo PlayStation, lo storico prototipo in vendita all'asta a febbraio 2020

Alla fine, il possessore dell'unico prototipo di Nintendo PlayStation esistente sulla Terra ha deciso di metterlo in vendita, organizzando un'asta apposita fissata per febbraio 2020 e ci aspettiamo un prezzo decisamente salato.



Di aste particolarmente ricche per i cimeli dell'industria videoludica ce ne sono state molte in passato, con un record stabilito proprio recentemente di 100.150 dollari per l'acquisto di una versione originale e rimasta perfettamente intatta di Super Mario Bros., ma con Nintendo PlayStation si entra su un piano completamente nuovo.



In effetti, non è mai stato venduto nulla di simile: la console in questione è un prototipo unico di quella che sarebbe dovuta essere la macchina sviluppata in collaborazione da Nintendo e Sony, dotata di slot cartucce e lettore CD-Rom, prima dell'annullamento dell'accordo.



Oltre ad essere una grande curiosità tecnologica è dunque anche testimone di quello che sarebbe potuto essere un accordo storico, che avrebbe reso l'intero mercato videoludico molto diverso da come si è configurato poi in realtà, con il distacco di Sony e la costruzione di PlayStation in maniera indipendente.



Tanto per avere un'idea del suo valore e del possibile prezzo, a Terry Diebold, possessore dell'oggetto, sono stati già offerti 1,2 milioni di dollari per vendere Nintendo PlayStation, ma non li ha comunque giudicati sufficienti considerando anche quanto lavoro gli ha portato il prototipo con dimostrazioni e conferente in giro per il mondo.



Possiamo dunque aspettarci un'asta decisamente ricca per questo oggetto molto particolare, acquistato da Diebold nel 2009 in circostanze rimaste ancora piuttosto misteriose. Heritage Auctions ha organizzato l'asta per l'acquisto di Nintendo PlayStation per il 27 febbraio 2020.