Nintendo Switch, il cross-save su PC presentato con un trailer

Nintendo Switch supporta la funzionalità cross-save per alcuni giochi disponibili anche su PC, come illustra il nuovo trailer pubblicato dall'azienda giapponese.



I possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite hanno dunque la possibilità di cominciare a giocare su di una piattaforma e continuare sul proprio computer o viceversa, in base alle esigenze.



Fra i titoli che supportano il cross-save troviamo Divinity: Original Sin 2, Fortnite, SMITE e tanti altri.