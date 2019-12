Facebook l'app più scaricata del decennio, Netflix quella più utilizzata

App Annie ha stilato la classifica delle app che hanno riscosso più successo negli ultimi dieci anni. Facebook ha totalizzato il maggior numero di download, seguita da Messenger, WhatsApp e Instagram. Nelle prime dieci posizioni troviamo anche Snapchat, TikTok, YouTube e Twitter.



Per quanto riguarda il tempo di utilizzo, la prima piazza se la porta a casa Netflix, davanti all'app di incontri Tinder. Solo settima Spotify, che precedente di una posizione YouTube.



In precedenza avevamo già riportato l'analisi riferita ai giochi mobile più scaricati, che vede sul podio Subway Surfers, Candy Crush Saga e Temple Run 2. Tra i più remunerativi spiccano invece Clash of Clans, Monster Strike e Candy Crush Saga.



Facciamo presente che le informazioni raccolte tengono conto dei dati combinati di Android e iOS dall'1 gennaio 2012, mentre fino al 31 dicembre 2011 è stata tenuta traccia solo della piattaforma Apple.