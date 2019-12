Zombie Army Trilogy in uscita su Nintendo Switch all'inizio del 2020

Zombie Army Trilogy sarà disponibile anche su Nintendo Switch: l'uscita del pacchetto avverrà all'inizio del 2020, ha annunciato Rebellion.



Pubblicato nel marzo del 2015 su PC, PS4 e Xbox One, Zombie Army Trilogy raccoglie in un'unica soluzione i tre episodi della serie spin-off a base di zombie ambientata durante la seconda guerra mondiale.



La versione Nintendo Switch dei tre giochi supporterà i controlli a rilevazione di movimento, la cooperativa wireless in locale per un massimo di quattro partecipanti e l'HD Rumble.



Sarà inoltre presente il friend invite system, che immaginiamo consentirà di invitare nella partita anche amici che non possiedono il gioco.