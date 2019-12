PlayStation Now gennaio 2020, ecco i giochi annunciati da Sony

PlayStation Now vedrà a gennaio 2020 l'arrivo di tre nuovi giochi per PS4, scaricabili sulla console Sony o giocabili in streaming, anche su PC.



Si tratta di Horizon Zero Dawn, Uncharted: L'Eredità Perduta e Overcooked! 2: con l'eccezione del divertente party game di Ghost Town, parliamo di titoli di peso, particolarmente popolari tra i possessori di PlayStation 4.



Sviluppato da Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn ci mette al comando di una coraggiosa cacciatrice, Aloy, che vive in un mondo in cui le tribù si scontrano con misteriose bestie robotiche.



Uncharted: L'Eredità Perduta è invece il coinvolgente spin-off tutto al femminile della serie targata Naughty Dog, in cui potremo vivere le emozionanti avventure dell'insolita coppia formata da Chloe Frazer e Nadine Ross.