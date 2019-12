Blade Runner, il classico del 1997 disponibile su GOG.com

Blade Runner, il classico tie-in del 1997, ha fatto oggi il proprio debutto in versione ricostruita su GOG.com: il gioco può essere acquistato per soli 8,19 euro grazie allo sconto del 10% per il lancio.



Pubblicato originariamente da Westwood Studios, Blade Runner ha ottenuto diversi riconoscimenti ai tempi dell'uscita, ponendosi come una delle migliori avventure di quel periodo.



Nel gioco vestiamo i panni di Ray McCoy, impegnato a esplorare la Los Angeles futuristica del 2019 alla ricerca di alcuni androidi fuggitivi: un'impresa tutt'altro che facile, visto che possono mimetizzarsi quasi alla perfezione con la gente comune.



Per acquistare Blade Runner, basta visitare la pagina del gioco su GOG.com.