Batman Shadows Edition disponibile su PC e Xbox One, trailer di lancio

Batman Shadows Edition è disponibile a partire da oggi su PC e Xbox One, con le versioni PS4 e Nintendo Switch in arrivo prossimamente.



Si tratta di una nuova edizione di Batman: The Telltale Series, con tutti gli episodi inclusi in un unico pacchetto dalla grafica migliorata.



Entrate nel mondo oscuro e scellerato del Batman di Telltale, in cui la complessa personalità del Cavaliere Oscuro e la città di Gotham prendono vita in una maniera nuova e sinistra.



La Telltale Batman Shadows Edition, che raccoglie tutti e dieci gli episodi di Telltale in un unico gioco completo, è impreziosita da un gameplay ricolorato a mano e texture rimasterizzate.