Borderlands 3, la versione Google Stadia non è aggiornata

Borderlands 3 è disponibile da oggi anche su Google Stadia, ma lo sparatutto di Gearbox Software è approdato sulla piattaforma di game streaming con una versione non aggiornata.



Stando a quanto rivelato da 2K Games, infatti, l'edizione Google Stadia di Borderlands 3 include solo gli aggiornamenti e le patch rilasciati prima del 24 ottobre.



Ciò chiaramente esclude i recenti pacchetti Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot e Takedown at the Maliwan Blacksite, che approderanno sulla piattaforma di game streaming nel corso del 2020.



A mancare sono però anche tutti i miglioramenti apportati al gioco negli ultimi due mesi, che riguardano il loot legato ai boss, lo spazio di archiviazione riservato ai personaggi e il livello di difficoltà Mayhem 4.