Il film di Borderlands è un flop, ma su Steam la serie ha avuto un incremento di giocatori e vendite

Come segnalato da GamesRadar tramite SteamDB, ieri Borderlands 3 ha raggiunto quota 12.379 giocatori simultanei , il picco più alto mai registrato sin da febbraio dello scorso anno. Con Borderlands 2, invece, siamo sui quasi 8.000 utenti, il miglior risultato sin da febbraio 2021. Ben più moderati i numeri del primo capitolo, che non è andato oltre i 475 giocatori.

Il film di Borderlands è arrivato nelle sale cinematografiche la scorsa settimana, rivelandosi purtroppo ben al di sotto delle aspettative dei fan della serie e di film in generale. La buona notizia per Gearbox è che il lancio della pellicola sta avendo degli effetti positivi per i videogiochi , almeno guardando alla situazione su Steam.

Crescono anche le vendite

L'aspetto più interessante però è che una parte dei giocatori che stanno giocando in questi giorni Borderlands 3 sono nuovi utenti. Infatti, guardando alla classifica dei giochi più venduti di Steam, nel momento in cui scriviamo Borderlands 3 è sesto, davanti a The First Descendant, Call of Duty: Black Ops ed Elden Ring e subito dietro a Counter-Strike 2.

Lilith nel film di Borderlands

Insomma, c'è stato un effetto collaterale positivo, che sicuramente sarebbe stato ben più importante se il film fosse riuscito ad appassionare pubblico e critica, obiettivo che a quanto pare è stato mancato anche di parecchio viste le numerose stroncature e i pessimi risultati al botteghino. La speranza è che al netto del passo falso rappresentato dalla pellicola, la serie videoludica non subisca contraccolpi, anche in vista di Borderlands 4, i cui lavori sono già in cantiere per stessa ammissione di Randy Pitchford.