Borderlands è un flop, il film ha registrato incassi imbarazzanti al debutto

Resta da capire se la critica abbia influenzato in maniera determinante questo esito, ma il 10% di recensioni positive su Rotten Tomatoes la dice lunga sul giudizio che le testate internazionali hanno espresso in merito a questa trasposizione.

Sebbene circa il 60% dei costi produttivi di Borderlands sia stato coperto dalle prevendite internazionali , ci troviamo di fronte a una situazione disastrosa per un progetto costato qualcosa come 115 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti 30 milioni fra marketing e distribuzione.

Nessuno futuro cinematografico per Borderlands?

A meno che non accada un miracolo, magari con un inaspettato successo una volta giunto sulle piattaforme streaming (cosa in effetti capitata in più occasioni, vedi The Marvels), è difficile immaginare un qualsivoglia futuro cinematografico per Borderlands, mentre la serie di videogiochi ovviamente continuerà.

