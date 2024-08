Le tessere di ricarica di Nintendo eShop di Instant Gaming sono ora in promozione: vediamo lo sconto

Lo sconto per le tessere di ricarica del Nintendo eShop è valido per quella da 25€ (-6%), per quella da 75% (-8%) e quella da 100€ (-8%). Al momento della scrittura le tessere di ricarica da 15€ e 50€ sono esaurite.

Se volete acquistare un nuovo videogioco su Nintendo eShop, aspettate un attimo! Invece di comprare direttamente il prodotto scelto collegando una carta di credito, potete fare un passaggio in più per risparmiare qualche euro. Si tratta di una cosa molto veloce e permette di risparmiare un poco: parliamo ovviamente delle tessere di ricarica di Nintendo eShop di Instant Gaming . Tramite il negozio potete ottenere 75€ di credito a 68,99€. Si tratta di un risparmio minimo ovviamente, ma è credito gratuito che - se sfruttato più volte - permette alla fine di risparmiare delle valide cifre nel corso dell'anno. Potete trovare la promozione a questo indirizzo .

Come usare le gift card del Nintendo eShop

Il primo passaggio ovviamente è acquistare la tessere di ricarica tramite Instant Gaming, che vi consegnerà poi un codice alfanumerico da 16 cifre. Questo va inserito con la funzione "Registra un codice" che trovare nell'eShop: entrate nel negozio e usate il menù di sinistra per trovarla.

Una tessera per Nintendo Switch eShop

Una volta inserito il codice e attivato il credito potrete immediatamente spenderlo per i giochi di Nintendo eShop. La gift card in questione è valida per gli account europei (quindi Italia inclusa): se il vostro account è di un'altra regione non potete usare questi codici.