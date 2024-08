Spectre Divide: scopriamo lo sparatutto tattico di Shroud

Grazie a una grafica fresca per il genere ispirata agli anime degli anni '90, a idee innovative in fatto di gameplay e a una monetizzazione free to play con solo microtransazioni cosmetiche (non ci sono agenti o loot box), Spectre Divide ha fatto molto parlare di sé ed è rapidamente diventato uno dei titoli più attesi dalla community degli shooter tattici competitivi.

"Questo vi permetterà di attaccare il sito A e il sito B contemporaneamente", ha detto Lee Horn, game director di Mountaintop in un video di presentazione, "di coprirvi le spalle da soli mentre state cecchinando e di eseguire giocate mai viste in questo genere". Lo studio di sviluppo è composto da veterani dell'industria tra cui ex Bungie (i riferimenti alle Prove di Osiride sono diversi), ex Valve (che hanno lavorato a CS:GO), ex Respawn ed ex Blizzard che lavoravano a Overwatch.

Quello che distingue Spectre Divide dal resto del panorama degli fps tattici (ora dominato da Counter-Strike 2 e Valorant) è che le squadre sono composte da tre giocatori, ciascuno dei quali controlla non uno, ma due personaggi. Lo slogan del gioco è " Una mente, due corpi ": premendo un tasto o lanciando uno speciale gadget, infatti, la coscienza del giocatore verrà trasferita allo Spectre, un secondo personaggio a cui il giocatore può poi passare in qualsiasi momento.

Un fps tattico fresco

"Ho assistito in prima persona alla volontà di Mountaintop di portare qualcosa di nuovo nel genere degli sparatutto tattici. E negli ultimi due anni di lavoro insieme, abbiamo perfezionato qualcosa che credo amerete davvero". Così Shroud descrive il suo tempo insieme allo studio di sviluppo per realizzare Spectre Divide e le premesse per un titolo in grado di ridefinire un genere ci sono.

In Spectre Divide potrete posizionare il vostro secondo personaggio dietro un angolo per farvi da assicurazione nel caso veniate eliminati pattugliando una corsia

I veterani degli sparatutto tattici sono abituati ad avere round che durano non più di qualche secondo e ai vincoli del sistema di mira. Tutti i nuovi giocatori che provano ad avvicinarsi tanto a Counter-Strike 2 quanto a Valorant, però, lamentano le lunghe attese dopo essere morti e il fatto che le armi diventano estremamente imprecise se si spara muovendosi. In Spectre Divide non solo il proprio spettro funge da seconda vita all'interno di un round, permettendo una rivincita se c'è un cecchino piazzato su una corsia, per esempio, ma le armi restano precise se, utilizzando il mirino olografico, si spara mentre si cammina.

Le armi a disposizione saranno 20 e si acquistano a coppie (primaria e secondaria) con il classico sistema pre-round dettato da un'economia di gioco piuttosto standardizzata: 3000 crediti per la vittoria, 1900 per la sconfitta, 100 in più per ogni uccisione e 300 in più se si piazza o disinnesca lo ZEUS (la bomba). A queste si aggiungono otto kit degli sponsor ovvero otto classi, ciascuna con il suo set di abilità. Ce n'è una incentrata sulle trappole, una sul supporto (con una barriera e delle cure), una sui droni che curano o rivelano i nemici, una sulle smoke (con tanto di molly), una sul vedere i nemici attraverso i muri, una sulle granate (flash e frammentazione), una sugli ologrammi in stile Mirage e una che interagisce con il rateo di fuoco delle armi. Ciascuna classe ha almeno un'abilità che interagisce con il proprio spettro, quello di un alleato o quello di un avversario. La cosa più importante sottolineata dagli sviluppatori, però, è che non ci sono ultimate, sono solo le abilità di gioco a fare la differenza.

I gadget a disposizione dei giocatori di Spectre Divide saranno diversi, ma non ci saranno ultimate in grado di ribaltare un combattimento

Il flusso di gioco è, nelle parole di Shroud, "quello classico nel quale bisogna impiantare una bomba in due siti con attaccanti, difensori che combattono per disinnescarla. Il mio cervello, però, si è ritrovato super stimolato all'idea di avere due campi di battaglia paralleli grazie agli Spectre che creano combinazioni davvero infinite". Spectre Divide ha come obiettivo catturare la magia e la tensione degli sparatutto cinque contro cinque, ma con solo tre persone per squadra.

"Vogliamo che sia il titolo perfetto per un gruppo di amici che si ritrovano la sera tanto per divertirsi quanto per allenarsi in vista di una competizione" ha detto Nate Mitchell, co-fondatore e Ceo. "Le modalità a tre giocatori che amiamo di più (Le Prove di Osiride, Wingman o i duetti dei battle royale) sono solo accessori dei rispettivi giochi di provenienza, Spectre Divide è il primo titolo completamente disegnato attorno a questo formato".

Piazzare e disinnescare una bomba sarà il fulcro del gameplay di Spectre Divide

Il titolo di Mountaintop, poi, avrà un forte accento sul lato competitivo sia con tornei online settimanali sia con una funzione che le community di altri videogiochi tattici chiedono da tempo: le Crew. Questi clan da 50-60 persone ciascuno saranno sempre in lotta, grazie ai risultati di ogni team da tre membri, per il primo posto nelle classifiche regionali e globali. Non sappiamo ancora di piani esportivi, ma sicuramente lo studio di sviluppo sta già immaginando, se la popolarità sarà sufficiente, un modo per sostenere e far crescere un ecosistema competitivo.