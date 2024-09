Il prezzo delle microtransazioni di Spectre Divide ridotto dopo le proteste dei giocatori

L'annuncio di Mountaintop Studios è stato dato ieri su Discord: "Prima di tutto voglio farvi le mie scuse personali per la situazione. Abbiamo ascoltato i feedback sui prezzi e stiamo per fare alcuni grossi aggiustamenti." Tra questi la riduzione di prezzo indicata, valida per armi e personaggi.

Prezzi troppo alti?

Alcuni però non sono stati soddisfatti dalla riduzione, perché considerano certi prezzi ancora troppo elevati. Ad esempio il bundle 'Cryo Kinesis Masterpiece bundle', costerà 7000 punti Spectre dopo l'applicazione del nuovo prezzo, che equivalgono a 70€.

Non poco, visto che per il prezzo di un gioco tripla A completo, è possibile ottenere quattro skin per armi, decisamente basilari, e un'ascia usabile come arma da mischia (in realtà solo una revisione estetica del coltello, quindi con lo stesso danno e le stesse caratteristiche. A preoccupare di più è il fatto che il bundle fosse già scontato del 25% prima del cambiamento. Il prezzo originale era di circa 120 euro!

Il primo bundle post polemiche si chiamerà invece "Medusa Bundle" e costerà 3400 punti Spectre, ossia circa 34 euro. Troppo? Vedremo se le polemiche rientreranno o se ci saranno nuovi motivi di scontro tra giocatori e sviluppatori.

Nel mentre vi ricordiamo che Spectre Divide è disponibile per PC. Le versioni console arriveranno in futuro (ancora non c'è una data d'uscita).