Black Myth: Wukong doveva avere forse il multiplayer, si scopre dalle linee di codice

Il video è in cinese, dunque è possibile che la traduzione sia fallace, ma sembrano emergere informazioni su opzioni legate a una modalità multiplayer all'interno del codice di Black Myth: Wukong.

Il video riportato qui sotto, da parte dello youtuber Outrageous Dong Chai, spiega che un'operazione di datamining sul codice di Black Myth: Wukong avrebbe svelato tracce di una modalità multiplayer che sono ancora presenti tra le pieghe del software ma che, evidentemente, non hanno poi portato a una modalità effettivamente funzionante.

È possibile che Black Myth: Wukong dovesse contenere una modalità multiplayer , almeno a un certo punto del suo sviluppo, ma che questa sia stata poi rimossa dal gioco definitivo, come emergerebbe da un' analisi del codice .

Un'idea poi scartata

Tra queste, si parla di possibilità di creare stanze online, configurazione dei ruoli e altri elementi che sembrano tipicamente legati al multiplayer online.

Modalità che chiaramente non ha poi trovato spazio nel prodotto in forma completa, visto che Black Myth: Wukong è un gioco essenzialmente single player, senza possibilità di affrontarlo in più giocatori.

Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco pare abbia prodotto quasi un miliardo di dollari di ricavi, e che punta a vendere 30 milioni di copie, cosa che sembra essere alquanto alla portata, visto che ne ha già vendute quasi 20 milioni.