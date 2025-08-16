In arrivo un'espansione per Black Myth: Wukong? Un teaser suggerisce un annuncio alla Gamescom

L'indizio nasce dalla conferma da parte di Game Science che il gioco sarà presente all'Opening Night Live del 19 agosto . Fin qui nulla di sorprendente: il giorno successivo Black Myth: Wukong debutterà su Xbox Series X|S, e lo show condotto da Geoff Keighley rappresenta un'ottima vetrina per promuovere il lancio delle versioni verdecrociate. Tuttavia, è l'annuncio stesso, accompagnato da un'immagine evocativa, ad aver acceso la fantasia dei fan.

Black Myth: Wukong è stato uno dei più grandi successi dello scorso anno, e presto potrebbe ricevere un'espansione a pagamento , con l'annuncio che, secondo alcune ipotesi, potrebbe arrivare in occasione della Gamescom della prossima settimana.

Un indizio da Game Science?

Come si può vedere nel post pubblicato su X (ex Twitter), l'artwork mostra creature ispirate al folklore cinese e una scritta in calligrafia. Secondo la traduzione di un utente, il testo significa: "Lo straordinario è ordinario in questo mondo; 'dei e demoni' spesso indossano abiti rispettabili." Un'interpretazione alternativa, offerta da ChatGPT, suggerisce invece: "Eventi strani accadono tra gli uomini, gli spiriti originari sono disallineati, le vesti e i cappelli (cioè l'ordine) non coincidono più."

L'idea dunque è che le creature e questa frase potrebbero essere legati ai nuovi contenuti di un'espansione. Del resto parliamo di un gioco che ha venduto oltre 25 milioni di copie, dunque un DLC a pagamento sarebbe un'operazione sensata.

Inoltre, per quanto non ci sia una conferma diretta da Game Science, lo scorso settembre Daniel Wu, il titolare di Hero Games e principale investitore esterno dietro lo sviluppo di Black Myth: Wukong aveva dichiarato che il titolo puntava a totalizzare 30 milioni di copie anche grazie all'arrivo di un'espansione.