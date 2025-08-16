In arrivo un'espansione per Black Myth: Wukong? Un teaser suggerisce un annuncio alla Gamescom

Black Myth: Wukong è stato uno dei più grandi successi dello scorso anno, e presto potrebbe ricevere un'espansione a pagamento, con l'annuncio che, secondo alcune ipotesi, potrebbe arrivare in occasione della Gamescom della prossima settimana.
L'indizio nasce dalla conferma da parte di Game Science che il gioco sarà presente all'Opening Night Live del 19 agosto. Fin qui nulla di sorprendente: il giorno successivo Black Myth: Wukong debutterà su Xbox Series X|S, e lo show condotto da Geoff Keighley rappresenta un'ottima vetrina per promuovere il lancio delle versioni verdecrociate. Tuttavia, è l'annuncio stesso, accompagnato da un'immagine evocativa, ad aver acceso la fantasia dei fan.
Un indizio da Game Science?
Come si può vedere nel post pubblicato su X (ex Twitter), l'artwork mostra creature ispirate al folklore cinese e una scritta in calligrafia. Secondo la traduzione di un utente, il testo significa: "Lo straordinario è ordinario in questo mondo; 'dei e demoni' spesso indossano abiti rispettabili." Un'interpretazione alternativa, offerta da ChatGPT, suggerisce invece: "Eventi strani accadono tra gli uomini, gli spiriti originari sono disallineati, le vesti e i cappelli (cioè l'ordine) non coincidono più."
L'idea dunque è che le creature e questa frase potrebbero essere legati ai nuovi contenuti di un'espansione. Del resto parliamo di un gioco che ha venduto oltre 25 milioni di copie, dunque un DLC a pagamento sarebbe un'operazione sensata.
Inoltre, per quanto non ci sia una conferma diretta da Game Science, lo scorso settembre Daniel Wu, il titolare di Hero Games e principale investitore esterno dietro lo sviluppo di Black Myth: Wukong aveva dichiarato che il titolo puntava a totalizzare 30 milioni di copie anche grazie all'arrivo di un'espansione.