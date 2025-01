Svelate le impressionanti vendite di Black Myth: Wukong, che è un vero fenomeno in Cina

Black Myth: Wukong non si ferma e continua a mietere successi, soprattutto in Cina, dove è diventato un vero e proprio fenomeno. Secondo Niko Partners, fino a questo momento il titolo di Game Science ha venduto la bellezza di 25 milioni di copie , una quantità davvero impressionante, considerando che deve ancora spegnere la sua prima candelina.

Merchandise a ruba

Black Myth: Wukong è così amato, che il recente lancio su Alibaba di un negozio digitale, gestito da Tmall, con merchandise ufficiale ha fatto segnare il tutto esaurito per sei categorie di prodotti sulle trenta disponibili, nel giro di tre giorni dall'apertura, generando 3 milioni di yuan di fatturato (circa 400.000 dollari). La domanda è stata così alta che i tempi di consegna sono stati estesi fino a 90 giorni per alcuni articoli.

Oltre a collaborare con Tmall, Game Science ha formato un team dedicato espressamente al merchandise di Black Myth: Wukong, di cui vedremo i frutti nei prossimi mesi.

Purtroppo non è ancora chiara la diffusione del gioco territorio per territorio, ma è noto che la maggior parte delle vendite di Wukong è avvenuta in Cina. Secondo Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, circa il 25% del totale proviene dagli altri territori (a settembre 2024). Se questa percentuale fosse confermata, le vendite globali sarebbero di circa 6,25 milioni di copie. GameDiscoverCo ha stimato invece che il gioco ha attratto oltre 3,5 milioni di giocatori su PS5, solo in Cina.

Black Myth: Wukong è stato il più grande lancio su Steam del 2024 sia per unità vendute che per ricavi, superando titoli come Palworld, Helldivers 2, Path of Exile 2, Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Call of Duty: Black Ops 6. Recentemente è stato annunciato il supporto del gioco a DLSS 4, la nuova tecnologia di upscaling delle schede GeForce di NVIDIA della serie 50xx.