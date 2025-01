The Sims 1 e 2 Legacy Collection annunciati per PC e già disponibili su Steam, Epic Games Store ed EA App

Confermando le teorie e i rumor dei giorni scorsi, EA e gli sviluppatori di Maxis hanno annunciato e pubblicato The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection per PC su Steam, Epic Games Store ed EA App. Si tratta delle riedizioni dei primi due capitoli della serie, che quindi ora sono nuovamente disponibili per festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie.

Il primo capitolo è prezzato a 19,99 euro, mentre il secondo viene proposto a 29,99 euro. Volendo è possibile acquistarli assieme nel "The Sims 25° Compleanno Bundle" al prezzo di 39,99 euro, che include anche The Sims 4 (che a ogni modo è free-to-play). Gli abbonati a EA Play Pro, invece, possono giocarci senza costi aggiuntivi già da ora. Se siete interessati trovate queste riedizioni su Steam, Epic Games Store ed EA App.