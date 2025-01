Fortnite OG lancia la Stagione 2 del Capitolo 1 con un trailer, vediamo le novità

Il trailer di lancio della Stagione 2 del Capitolo 1 di Fortnite OG ci introduce alle tante novità dell'aggiornamento, disponibile da oggi al 25 marzo e caratterizzato dal ritorno di alcuni degli scenari più iconici del battle royale di Epic Games.

Tilted Towers, con i suoi imponenti grattacieli, è ricco di loot ma anche di insidie e offre numerosi complessi residenziali e uffici da esplorare, mentre Junk Junction si pone come un paradiso per gli amanti dei rottami, ricco di bottino nascosto tra pile di auto e rifiuti, sorvegliato dall'enigmatico Llama di Metallo.

Haunted Hills, situata sotto Junk Junction, è una location inquietante, con tombe abbandonate e architetture fatiscenti, ideale per scontri emozionanti, mentre Snobby Shores offre residenze lussuose e un loot abbondante, con un bunker sotterraneo nascosto da scoprire. Infine, Shifty Shafts presenta un labirinto di tunnel sotterranei, perfetto per combattimenti ravvicinati e per chi cerca fortuna nel sottosuolo.

Fra le ricompense della Stagione 2 troviamo oggetti classici come la Pozione Scudo Piccola, disponibile da subito, che fornisce 25 punti scudo fino a un massimo di 50. Altri oggetti iconici verranno introdotti nel corso delle settimane, offrendo ai giocatori strumenti validi sia per l'attacco che per la difesa.