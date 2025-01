Black Myth: Wukong su una RTX 5090 raggiunge quasi 270 fps in DLSS 4, vediamo il trailer

NVIDIA ha pubblicato un trailer che mostra in azione Black Myth: Wukong su una RTX 5090: grazie all'impiego della tecnologia DLSS 4 e alle straordinarie capacità della nuova scheda video, l'action RPG di Game Science gira in maniera incredibile.

Nello specifico, la Multi Frame Generation del DLSS 4 spinge il gioco fino a quasi 270 fps nonostante la presenza del ray tracing, che come sappiamo incide parecchio sulle prestazioni e in maniera particolare nel caso di Black Myth: Wukong, che vanta una grafica estremamente sofisticata e pesante.

L'aggiornamento che andrà a introdurre il supporto al DLSS 4 in Black Myth: Wukong viene dato come in arrivo "a breve" da NVIDIA, che con questa mossa in particolare potrebbe senz'altro spingere le vendite delle sue nuove GPU.

Certo, fra i commenti al video si sono levate parecchie voci critiche nei confronti di questo genere di benchmark, che chiedevano di rivelare le prestazioni anche in assenza di upscaling e Frame Generation.